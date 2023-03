Meteo – Qualche pioggia in arrivo nelle prossime ore, con neve sulle Alpi di confine: ecco i dettagli

Cieli spesso nuvolosi sui settori occidentali, ma tempo in prevalenza stabile

Così come da alcuni giorni a questa parte si assiste a condizioni meteo che si mantengono in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, ma con cieli che si rivelano spesso nuvolosi sul versante tirrenico, dove non manca di tanto in tanto qualche isolato e debole rovescio, in particolare nel tratto che va dalla Toscana alla Campania. Le temperature, in ogni caso, si mantengono su valori relativamente miti.

Tempo stabile in prevalenza anche quest’oggi

Anche nella giornata odierna pertanto si presenta il medesimo quadro meteorologico illustrato nel precedente paragrafo, a causa del posizione di un profondo minimo di bassa pressione sull’Europa centrale che ha aperto un corridoio di correnti umide di stampo oceanico all’interno del bacino del Mediterraneo, con nuvolosità (e isolati rovesci) che si concentra di conseguenza sui settori più occidentali del Paese.

Prossime ore ancora instabilità su alcuni settori del Paese

A seguito di una giornata contrassegnata tutto sommato dalla prevalente stabilità all’interno della nostra Penisola, le condizioni meteo nel corso delle prossime ore e pertanto nella serata odierna potranno presentarsi localmente instabili: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, oltre alle nevicate sulle Alpi di confine nordoccidentale, qualche debole e isolato rovescio potrebbe fare ingresso sullo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.