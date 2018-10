Previsioni meteo: maltempo a tratti molto intenso su diverse regioni del Sud Italia, rischio nubifragi. Vediamo le aree colpite all’interno dell’editoriale

Previsioni meteo: maltempo a tratti molto intenso su diverse regioni del Sud Italia, rischio nubifragi – L’azione prolungata di un profondo vortice depressionario, continua a determinare condizioni di maltempo a tratti molto intenso sui settori ionici di alcune regioni del Sud Italia. Le intense correnti sciroccali attese sulle zone orientali di Sicilia, Calabria e Basilicata andranno a pilotare precipitazioni diffuse e a carattere temporalesco già da questa notte per poi intensificarsi ulteriormente nella giornata di domani e parte di quella di lunedì. Questo assetto sinottico non è molto lontano da quello che la scorsa settimana ha provocato i nubifragi sulle aree ioniche delle medesime regioni e non è possibile quindi escluderne altrettanti tra domani e dopo domani. I fenomeni nella serata di domani tenderanno ad estendersi anche alla Puglia meridionale.