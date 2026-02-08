Meteo – Avvio di settimana con maggiore stabilità, ma con insidia maltempo sempre presente: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

L’ennesimo vortice depressionario in transito sull’Italia sta determinando condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, in particolare sui settori più occidentali, con l’ingresso di piogge e rovesci sparsi e localmente anche intensi. Tale vortice depressionario segue un passaggio perturbato che aveva interessato il nostro Paese solo nella giornata di ieri. Le temperature, peraltro, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo in Italia anche nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno la persistenza del maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che si estenderanno su tutto o buona parte il versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi e con qualche sconfinamento sul settore adriatico centrale, dove la neve scenderà sul relativo Appennino a quote di montagna. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, sebbene spesso nuvolose, almeno in prevalenza. Le temperature confermeranno di base i valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo intorno alla media di riferimento o poco oltre.

Maggiore stabilità per l’inizio della settimana subentrante, ma in un contesto sempre perturbato

Le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte all’inizio della prossima settimana e, visto il maltempo dell’ultimo periodo o per meglio dire dell’ultimo mese e mezzo, sembra un eufemismo: e infatti, tale miglioramento sarà solo relativo, perché si inserirà in un contesto comunque perturbato, specie per domani lunedì 9 febbraio, quando piogge e rovesci continueranno ad interessare il meridione in maniera sparsa e il centro-nord in maniera più isolata.

Nuovo peggioramento in arrivo dalla seconda parte di martedì

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo riguarderà tuttavia la nostra Penisola nella seconda metà della giornata di martedì 10 febbraio, con piogge e rovesci che interesseranno soprattutto l’alto versante tirrenico, risultando localmente intensi tra Toscana e Liguria. Qualche rovescio potrebbe raggiungere anche il basso versante tirrenico (ad eccezione della Sicilia) con isolati piovaschi che potrebbero azionarsi sui settori centrali e parte del settentrione. Le temperature, in questo contesto, continueranno a non subire significative variazioni rispetto ai valori registrati in questi giorni.

