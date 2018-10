Previsioni meteo Italia: maltempo in queste ore sulle regioni nord-occidentali, Toscana e Lazio, migliora nel fine settimana in Italia salvo residue piogge in Sicilia.



PREVISIONI METEO: piove sulle regioni occidentali della penisola, nel fine settimana migliora ovunque in Italia eccetto residue piogge in Sicilia – 11 Ottobre 2018 – Le correnti meridionali in transito sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale apportano grandi quantitativi di umidità a tutte le quote e generano condizioni di maltempo ora anche al nord-ovest, Toscana e Lazio con piogge e temporali anche di forte intensità. Sul resto della penisola invece il tempo si presenta in gran parte asciutto e nelle prossime ore le previsioni meteo indicano ancora tempo instabile sui settori tirrenici e nord-occidentali, prevalenza asciutto altrove. Tuttavia una momentanea rimonta dell’ Anticiclone durante il prossimo fine settimana andrà a interessare il bacino del Mediterraneo centro-occidentale e l’ Italia anche se sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia e parte della Calabria non mancherà occasione ancora per qualche acquazzone o temporale durante la giornata di Sabato 13 Ottobre. Clima gradevole con le temperature in lieve aumento e punte superiori i 20 gradi in città , 23-24 gradi sulla capitale. […]