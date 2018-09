Aria più autunnale ora in Italia con le temperature scese sensibilmente sotto la media, si tratterà tuttavia di un breve periodo più fresco prima del ritorno del caldo tardo-estivo.

Temperature minime scese fin sotto i 10°c in alcune città del centro-nord Italia – 25 Settembre 2018 – Triveneto, Emilia Romagna e Marche le regioni più fredde questa mattina con le temperature minime scese fin sotto i 10°c anche in città. Si registrano solo 5°c a Belluno, Trento e Bolzano, 8°c sulla pianura Padana tra Emilia e Veneto, 9°c sull’ entro terra marchigiano a Fabriano e Macerata. Salendo in quota sulle Alpi centro-orientali troviamo valori anche negativi: -1°c a Tarvisio, -2°c a Dobbiaco, -5°c in val Gardena a quota 2500 metri. I venti più freddi di grecale sono arrivati in Italia dal pomeriggio di ieri ed hanno generato un calo delle temperature anche di 12-14°c in meno di 24 ore. Solo sulla capitale e sulle regioni più meridionali ancora si registrano temperature vicine i 20 gradi. Tuttavia nei prossimi giorni le temperature subiranno un progressivo aumento e torneranno su valori tipici di una tarda-estate che non vuole lasciare definitivamente l’ Italia. […]