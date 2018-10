Tempesta di pioggia e grandine in Arabia Saudita: allagamenti e disagi. Molti disagi

Tempesta di pioggia e grandine in Arabia Saudita: allagamenti e disagi – Un’ondata di maltempo eccezionale ha colpito questa settimana gran parte dell’Arabia Saudita, con temporali e grandinate molto intense. Chicchi di grandine che hanno raggiunto la grandezza di noci e creato numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, determinando una vera e propria strage. Particolarmente colpite anche le aree situate in pieno deserto tra Arabia Saudita e Medio Oriente, piogge torrenziali hanno interessato le aree desertiche intorno alla Mecca, città santa dell’Islam conosciuta anche per la sua scarsa piovosità. […]