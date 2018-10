Tromba d’aria nel crotonese: moltissimi i danni, scoperchiata una Chiesa. La situazione

Tromba d’aria nel crotonese: moltissimi i danni, scoperchiata una Chiesa – Maltempo intenso al sud Italia, per la risalita del vortice ciclonico verso nord, con piogge, temporali e locali trombe d’aria. Ieri sera attorno alle 23,00 a Rocca di Neto, nel crotonese, c’è stata una forte tromba d’aria che ha provocato ingenti danni al tetto della chiesa di Setteporte e ad altre abitazioni della zona. Particolarmente colpita dal maltempo anche in queste oreil crotonese e tutta la Calabria, la Sicilia orientale e la Basilicata. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, per liberare strade coperte dal ghiaccio, causa grandinate e sotto passi completamente allagati. Oggi forti temporali anche in Puglia, in risalita verso Molise, Campania e dalla giornata di domani anche Abruzzo. […]