Terremoto nelle Marche oggi, 24 aprile 2020, scossa M 2.4 provincia di Pesaro Urbino – Dati Ingv

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse di terremoto in provincia di Enna nel primo pomeriggio di ieri giovedì 23 aprile 2020: la più intensa, di magnitudo 3.0, registrata alle 13:46 e localizzata a Troina, con ipocentro a 36 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Gagliano Castelferrato e Regalbuto, sempre in provincia di Enna. Diverse le repliche, tutte di magnitudo inferiore, due delle quali di magnitudo 2.7 registrate poco dopo l’evento principale. L’ultima replica è stata registrata alle ore 21:12 di ieri sera, magnitudo 2.2, ipocentro a 33 chilometri di profondità.

L’Ingv ha registrato anche alcune scosse strumentali di magnitudo pari o superiore a 1.5 oggi: alle ore 4:37 sisma M 1.9 Tirreno meridionale, con ipocentro a 90 km. Epicentro in mare aperto, 62 km ad ovest di Lamezia Terme, 71 km a sud ovest di Cosenza, 78 km a nord di Messina, 85 km ad ovest di Catanzaro, 87 km a nord di Reggio Calabria. Alle ore 3:29 di oggi scossa stumentale M 1.9 a Grammichele, in provincia di Catania, ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Grammichele, 8 km da Mineo, 10 km da Caltagirone e Licodia Eubea, 31 km a nord di Vittoria, 34 km a nord di Ragusa, 37 km a nord est di Gela, 42 km a nord di Modica, 52 km a sud ovest di Catania.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nelle Marche alle ore 4:28 di oggi, venerdì 24 aprile 2020. Epicentro a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Montemaggiore al Metauro e Piagge, 4 km da Saltara, 5 km da San Giorgio di Pesaro, 6 km da Cartoceto e Serrungarina, 8 km da Orciano di Pesaro, 9 km da Mondavio, Barchi e Mombaroccio, 10 km da Montefelcino, San Costanzo, Sant’Ippolito e Monte Porzio, 12 km a sud ovest di Fano, 18 km a sud di Pesaro, 46 km a sud est di Rimini, 48 km ad ovest di Ancona.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Calabria alle ore 6:47 di ieri. Epicentro a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Bovalino, 5 km da Bianco, 6 km da Benestare, Careri ed Ardore, 7 km da Casignana, 8 km da Caraffa del Bianco, San Luca e Sant’Agata del Bianco, 10 km da Africo e Sant’Ilario dello Ionio, 45 km ad est di Reggio Calabria, 53 km ad est di Messina, 94 km a sud ovest di Catanzaro, 95 km a sud di Lamezia Terme. Replica di magnitudo 2.0 alle ore 8:01, epicentro sempre a Bovalino, ipocentro a 14 chilometri di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto registrata all’estero

Non sono state registrate forti scosse di terremoto nel mondo di magnitudo pari o superiore a 6.0 nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2020, finora. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.