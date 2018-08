Terremoto oggi Friuli Venezia Giulia, 11 agosto 2018, scossa M 3.9 avvertita in provincia di Udine – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0, da segnalare oggi 11-8-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 11 agosto 2018 –

Al Nord: Al mattino molte nubi al Nord Est con locali e deboli piogge, locali addensamenti attesi anche tra Liguria e Piemonte ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini centro-orientali con possibilità di brevi episodi temporaleschi, clima più asciutto altrove. In serata nubi in aumento a partire da Ovest, residue e deboli piogge sulle Alpi carniche. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Marimossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e generalmente soleggiato sia sul Tirreno che sull’Adriatico. Al pomeriggio sole prevalente e tempo asciutto salvo qualche nube in più in Appennino ove non si escludono locali acquazzoni sul versante adriatico. In serata persiste stabilità su tutti i settori con ampie schiarite e bel tempo prevalente. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti Nord Occidentali. Mari da poco mossi a mossi.