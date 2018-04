Terremoto oggi Italia 19 aprile 2018, le ultime scosse registrate – Dati Ingv

Terremoto Italia oggi, giovedì 19 aprile 2018: le ultime scosse registrate

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia nel corso della notte e della mattinata di oggi, giovedì 19 aprile 2018. Ieri sera, alle ore 23:18, sisma di magnitudo 2.1 ad Ortezzano, in provincia di Fermo. Ipocentro a 26 chilometri di profondità. Evento localizzato 43 km a nord di Teramo, 65 km a sud di Ancona.

Alle 22:18 di ieri sera, terremoto M 2.3 in Piemonte, epicentro a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo. Ipocentro a 16 chilometri di profondità. Evento localizzato 26 chilometri ad ovest di Cuneo, 68 km a sud ovest di Moncalieri, 75 km a sud ovest di Torino. Alle ore 21:58 di ieri, scossa di magnitudo 3.3 nel distretto costa calabra nord occidentale. Epicentro in mare, 54 chilometri ad ovest di Cosenza. Ipocentro profondo 275 chilometri. […]