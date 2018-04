Terremoto Marche oggi, martedì 24/04/2018: diverse scosse fino a M 2.9 con epicentro a Monte Cavallo.

Terremoto oggi Marche, martedì 24 aprile 2018: scossa M 2.9 in provincia di Macerata / Dati Ingv

Due scosse di terremoto registrate nelle Marche dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel pomeriggio di oggi, martedì 24 aprile 2018, entrambe alle ore 16:57: magnitudo 2.5 e 2.9 della scala Richter, epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro a 8 e 5 km di profondità. In serata altri due eventi sismici di magnitudo 2.3 e 2.2 a Monte Cavallo, ipocentro a 5 e 9 km. Alle 23:23 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Preci, in provincia di Perugia, e ipocentro a 11 km di profondità.

Nessun evento stamattina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato tre scosse di terremoto in Italia nel corso della notte di oggi, martedì 24 aprile 2018. Alle ore 00:59, sisma di magnitudo 2.0 a Campotosto, in provincia dell’Aquila. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Alle ore 4:24, scossa di magnitudo 2.3 a Monte Cavallo, provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km. Evento localizzato 26 km ad est di Foligno, 52 km ad est di Perugia.

Alle ore 5:22 di oggi, lieve scossa di terremoto M 2.2 a Pieve Torina, provincia di Macerata. Ipocentro a 9 km di profondità. Evento localizzato 30 km ad est di Foligno, 54 km ad est di Perugia, 63 km a nord est di Terni, 68 km a nord ovest di Teramo. Nella serata di ieri, alle ore 23:42, debole sisma di magnitudo 2.2 a Muccia, provincia di Macerata, con ipocentro a 9 km. […]