Terremoto Molise oggi, mercoledì 15/08/2018: nella serata di ieri scossa M 4.6 in provincia di Campobasso avvertita anche in Puglia, Campania e Abruzzo

Terremoto oggi Molise, 15 agosto 2018: scossa M 4.6 in provincia di Campobasso / Dati INGV – L’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa nella mattinata di oggi, mercoledì 15 agosto 2018: sisma di magnitudo 2.1 con epicentro in provincia di Catania, a Ragalna, ipocentro a 20 km di profondità

Nella serata di martedì 14 agosto 2018 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una forte scossa di terremoto in Italia: alle ore 23:48 sisma di magnitudo 4.6 con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, e ipocentro a 19 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Palata, Guardialfiera, Acquaviva Collecroce, Larino, Tavenna e Guglionesi.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche in Campania, Puglia e Abruzzo, anche se al momento non si segnalano danni a cose o a persone. A seguire, alle ore 00:03, sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Palata, sempre in provincia di Campobasso, e ipocentro a 18 km.