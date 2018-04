Terremoto oggi Trentino Alto Adige 17 aprile 2018, scossa M 2.8 provincia di Trento – Dati Ingv

Terremoto Trentino Alto Adige oggi, martedì 17 aprile 2018: scossa M 2.8 a Storo.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha registrato scosse di terremoto in Italia di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella notte di oggi, martedì 17 aprile 2018. Alle ore 7:38 di stamattina, sisma M 2.8 a Storo, in provincia di Trento. Ipocentro, ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato 43 chilometri a nord est di Brescia, 50 km ad ovest di Trento, 57 km a nord ovest di Verona.

Non ci sono altre scosse di terremoto da segnalare oggi. Ieri sera, alle ore 19:30, sisma di magnitudo 2.1 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro a 2 chilometri di profondità, molto superficiale. Alle ore 17:52, lieve scossa di magnitudo 2.1 a Capitignano, in provincia de L’Aquila. Ipocentro a 12 km. Evento localizzato 26 km anord ovest de L’Aquila, 34 km ad ovest di Teramo. […]