Maltempo al centro: violentissimo nubifragio colpisce Lanciano. Fiumi di acqua e fango invadono strade e abitazioni. Vigili del fuoco a lavoro – La nostra penisola continua a essere interessata da condizioni meteo instabili e piuttosto fresche, in modo particolare al centro-sud. Veri e propri nubifragi si sono abbattuti tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna su diverse zone. L’Abruzzo è stata una delle regioni maggiorente colpite con vere e proprie tempeste, oltre 100 litri di pioggia per metro quadro in pochi minuti, sono caduti a Lanciano e zone limitrofe, causando allagamenti importanti, con tanti disagi per la popolazione. Non si contano le coltivazioni e le auto danneggiate a causa della grandine che in alcune zone ha raggiunto dimensioni simili a palline da golf. Numerose zone della città sono state completamente invase da acqua e fango e tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rimuovere rami, pulire strade e liberare automobilisti intrappolati dall’acqua. […]