Maltempo e calo termico sul medio adriatico: pioggia e neve sui rilievi

Maltempo e calo termico sul medio adriatico: attese forti piogge e nevicate sui rilievi

Ancora 24 ore di pausa e poi una colata di aria fredda arriverà ad interessare anche il nostro Paese, unitamente un vortice di bassa pressione che si andrà a collocare nei pressi della Sicilia. Considerando i mari ancora caldi e i contrasti d’aria in arrivo, saranno da mettere in conto (come già detto) fenomeni molto intensi al sud soprattutto sul settore ionico, dove non sono esclusi nubifragi e locali grandinate. Maltempo che arriverà tra sabato e domenica ad interessare anche il medio adriatico.

Piogge e temporali in arrivo su Marche e Abruzzo

I temporali più forti dovrebbero restare alle regioni meridionali, soprattutto su Lucania, Puglia e tutto il settore ionico del sud. I venti orientali, carichi anche di umidità, porteranno fenomeni anche sul settore orientale del centro Italia. Piogge e temporali infatti saranno da mettere in contro tra sabato e domenica anche sul medio adriatico, tra Marche e Abruzzo, con fenomeni localmente intensi ed anche delle nevicate sui rilievi di queste regioni.