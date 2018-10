MALTEMPO ITALIA: forti piogge al nord, nelle prossime ore ulteriore peggioramento anche le regioni centrali

Marcato maltempo in Italia con accumuli pluviometrici previsti fino a 400 mm sulla Liguria e settori alpini e prealpini di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Piogge più abbondanti nelle prossime ore anche al centro-sud Italia mentre le temperature sono attese in generale calo specie nei valori massimi. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località così come il nostro canale Youtube per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia. […]