Meteo – Residuo maltempo su parte del sud Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile per piogge e temporali

Oggi residui fenomeni su parte del sud
Ciclogenesi pari a 992 hPa in transito sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo sulle regioni meridionali. Attese piogge e locali temporali specie sul Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Ulteriore miglioramento serale, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Tempo asciutto sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti al Nordovest e medio Adriatico.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 1 febbraio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centrale ionica e Sicilia occidentale, settentrionale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, restanti settori di Sicilia e Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati specie su settori meridionali di Puglia e Basilicata, e su Calabria meridionale e settentrionale ionica.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: minime in sensibile diminuzione sulla Pianura Padana. Massime in sensibile aumento su Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia.
Venti: di burrasca o burrasca forte nord-orientali sui settori ionici della Calabria. Da forti a burrasca settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; localmente forti settentrionali sui settori costieri delle regioni centrali peninsulari.
Mari: agitati o molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, molto mossi i settori centro-meridionali del Mar Adriatico e del Mar Tirreno.
Allerta meteo gialla: ecco dove
Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 1 febbraio 2026:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu
Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.