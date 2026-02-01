Meteo – Residuo maltempo su parte del sud Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile per piogge e temporali

Oggi residui fenomeni su parte del sud

Ciclogenesi pari a 992 hPa in transito sul Mar Ionio determinerà residuo maltempo sulle regioni meridionali. Attese piogge e locali temporali specie sul Sicilia, Calabria, Basilicata e Salento. Ulteriore miglioramento serale, salvo residui fenomeni sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Tempo asciutto sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti al Nordovest e medio Adriatico.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 1 febbraio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centrale ionica e Sicilia occidentale, settentrionale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, restanti settori di Sicilia e Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati specie su settori meridionali di Puglia e Basilicata, e su Calabria meridionale e settentrionale ionica.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione sulla Pianura Padana. Massime in sensibile aumento su Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia.

Venti: di burrasca o burrasca forte nord-orientali sui settori ionici della Calabria. Da forti a burrasca settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; localmente forti settentrionali sui settori costieri delle regioni centrali peninsulari.

Mari: agitati o molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, molto mossi i settori centro-meridionali del Mar Adriatico e del Mar Tirreno.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 1 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-D, Basi-C, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.