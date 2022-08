METEO – Allerta per TEMPORALI in ITALIA, ecco il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! I temporali stanno coinvolgendo gran parte della penisola, a partire dai settori montani. La settimana corrente sarà caratterizzata da continue infiltrazioni d’aria umida e caldo meno intenso. L’anticiclone per il momento ha infatti spostato i suoi massimi verso Isole Britanniche e Scandinavia, lasciando scoperto il Mediterraneo. Vediamo dunque l’evoluzione nel seguente paragrafo.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza meteo – Come anticipato la settimana sarà condizionata da una circolazione orientale che garantirà la formazione di temporali sulle regioni del centro-sud. Al nord invece avremo fenomeni più sporadici, con locali sconfinamenti sui settori di pianura specie tra Trentino e Triveneto. Evoluzione meteo molto simile per le giornate di Martedì e Mercoledì con fenomeni soprattutto al Centro-Sud. Per il periodo di Ferragosto tanta incertezza in vista: vediamo la tendenza nell’ultimo paragrafo.

Come sarà il ponte di Ferragosto?

Tendenza Ferragosto – I principali modelli di previsione, mostrano per la fine della settimana corrente, una goccia fredda in quota muoversi verso Europa centrale e Italia. Ancora incerta la traiettoria e di conseguenza la previsioni meteo per la nostra Penisola. Probabilmente con l’arrivo del prossimo weekend avremo ancora molta instabilità e caldo senza eccessi. Il modello GFS mostra poi l’arrivo di una nuova saccatura depressionaria, questa volta da ovest, che proprio nel giorno di Ferragosto potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteo. Infine vediamo l’allerta meteo diramata per la giornata odierna.

Allerta meteo per temporali, ecco il bollettino di Vigilanza

In vista dei fenomeni attesi quest’oggi, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza: “Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini orientali ed appenninici del Nord, su tutte le regioni centro-meridionali e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati, in particolate su Marche, Umbria, Lazio orientale ed Abruzzo.”

