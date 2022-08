METEO ITALIA – Tanti TEMPORALI nel corso dei prossimi giorni, non escluso MALTEMPO anche per FERRAGOSTO

Seconda settimana del mese che ci porta verso il ponte di Ferragosto

Picco del caldo africano ormai alle spalle, correnti più fresche in quota affluiranno nei prossimi giorni in Italia portando temperature in linea con le medie del periodo ma soprattutto condizioni meteo molto instabili. Situazione sinottica che vedrà infatti l’anticiclone spostare i suoi massimi verso Isole Britanniche e Scandinavia lasciando scoperto il Mediterraneo. Non escluso con gli ultimi aggiornamenti un peggioramento meteo anche per il ponte di Ferragosto.

Oggi e prossimi giorni con forti temporali possibili in Italia, ecco dove

In queste prime ore di Lunedì un piccolo sistema temporalesco sta portando precipitazioni sparse tra Liguria e alta Toscana. Nel corso del pomeriggio sviluppo di acquazzoni e temporali su tutte le zone interne del Centro-Sud con fenomeni in movimento verso i settori tirrenici entro la sera. Acquazzoni e temporali sparsi anche su Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale con locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Evoluzione meteo molto simile per le giornate di Martedì e Mercoledì con fenomeni soprattutto al Centro-Sud.

Ponte di Ferragosto: non escluso un nuovo peggioramento meteo sul finire del weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano per la fine della settimana una goccia fredda in quota muoversi verso Europa centrale e Italia. Ancora incerta la traiettoria e di conseguenza la previsioni meteo per la nostra Penisola. Probabilmente con l’arrivo del prossimo weekend avremo ancora molta instabilità e caldo senza eccessi. Il modello GFS mostra poi l’arrivo di una nuova saccatura depressionaria, questa volta da ovest, che proprio nel giorno di Ferragosto potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteo.

Tendenza meteo: correnti instabili o caldo africano per la prossima settimana?

Modelli piuttosto indecisi sull’evoluzione meteo per il prossimo ponte di Ferragosto. Il modello GFS mostra un peggioramento ad opera di correnti occidentali che potrebbero poi proseguire anche per buona parte della prossima settimana mantenendo attiva l’instabilità ma anche le temperature in linea con le medie del periodo. Modelli europeo che propone invece una nuova rapida risalita dell’anticiclone africano che già a partire da Ferragosto potrebbe portare di nuovo un rapido aumento delle temperature.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni