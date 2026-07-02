Meteo – Ancora piogge, temporali e possibili nubifragi in arrivo in Italia, ecco dove e quando

Piogge e temporali anche violenti in Italia

Piogge e temporali localmente anche violenti si sono abbattuti sull’Italia centrale (soprattutto tirrenica) fin da questa mattina, con maltempo residuale, ma intenso, nella notte, anche al nord, specie in Romagna. Il fronte instabile si sta spostando in queste ore verso sud, coinvolgendo principalmente i settori interni. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Le condizioni meteo subiranno un relativo miglioramento su diversi settori del nostro Paese nel corso delle prossime ore, con l’avanzamento di schiarite anche ampie a tratti. Persisteranno, tuttavia, piogge e temporali su Campania e sulla Sardegna tirrenica, con fenomeni occasionalmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente un ulteriore calo rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, tornando intorno alla media di riferimento.

Il maltempo non si ferma con stasera

Il fronte instabile, pilotato da un vortice depressionario in ulteriore discesa sull’Italia, colpirà nella giornata di domani venerdì 3 luglio la Sicilia e la Calabria, con fenomeni localmente anche violenti e a carattere di nubifragio, specie nelle ore pomeridiane. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche rovescio o temporale nel pomeriggio si attiverà anche sulla Basilicata e sulle zone interne della Puglia, mentre altrove è atteso un miglioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Migliora altrove, maltempo su Sicilia e Calabria tirreniche fino alle prime ore di sabato

Le condizioni meteo nella giornata di domani venerdì 3 luglio miglioreranno su tutto il resto del Paese, dove i cieli risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Rovesci o temporali potranno insistere sulla Sicilia e sulla Calabria tirreniche in maniera sparsa fino alle prime ore di sabato 4, a seguito delle quali un miglioramento avanzerà anche su questi settori, come approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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