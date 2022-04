METEO – ANTICICLONE ARREMBANTE, 25 APRILE con MALTEMPO residuo, poi miglioramento: la tendenza

Disturbi nuvolosi in arrivo dai quadranti occidentali

Nelle ultime ore risulta pressoché evidente un avanzamento di addensamenti nuvolosi via via più consistenti dai quadranti occidentali, che va di pari passo con l’avvicinamento di una perturbazione di matrice atlantica proveniente dalla stessa direzione. Qualche piovasco inoltre si è già azionato sull’Appennino ligure, al confine per l’appunto tra il Piemonte e la Liguria questo pomeriggio. Al momento l’evoluzione non si traduce in significative novità dal punto di vista termico, con le temperature che anzi risultano mediamente ancora in lieve aumento in Italia.

Ulteriore peggioramento con piogge e temporali in arrivo da domani

Ulteriore peggioramento è atteso nelle prossime ore e non solo sul nostro Paese: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo è infatti soprattutto dalla giornata di domani giovedì 21 aprile che si manifesteranno gli effetti della perturbazione in arrivo, con il ritorno di piogge e temporali anche intensi, specialmente lungo il versante tirrenico. Il maltempo inoltre risulterà piuttosto diffuso a tal punto da interessare la stragrande maggioranza del Paese entro la giornata di venerdì 22.

Anche il weekend sarà perturbato sull’Italia

La perturbazione si allontanerà velocemente dalla nostra Penisola a partire dalla seconda parte della giornata di venerdì 22 aprile; tuttavia ciò non si tramuterà in un miglioramento delle condizioni meteo per l’Italia che anzi attende un nuovo peggioramento in coda a quello che la interesserà già dalle prossime ore, come accennato fin ora. Sarà in effetti un weekend perturbato per alcune zone del Paese, ma non per tutte (scopri di più). Che tendenza si può tracciare invece per la Festa della Liberazione e giorni seguenti?

