METEO – ITALIA spaccata a metà nel WEEKEND tra il MALTEMPO e la STABILITA’: i dettagli

Iniziali disturbi di maltempo sui settori più occidentali del Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in visibile peggioramento a causa dell’avanzamento di una perturbazione di origine atlantica dal Mediterraneo occidentale. Nuvolosità infatti via via più compatta ha iniziato a riguardare sin dalle prime ore di oggi i settori più occidentali del Paese, dove si sono peraltro segnalati iniziali disturbi di maltempo, con piovaschi sull’Appennino ligure e in Sardegna. Le temperature mediamente risultano ancora in lieve aumento sullo stivale.

Prossime ore altre piogge in arrivo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in ulteriore peggioramento a causa del costante avvicinamento della perturbazione, con piogge e rovesci che torneranno quindi in azione in alcune aree (scopri quali). Nuvolosità in aumento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con le temperature che non subiranno significative variazioni attestandosi su valori tutto sommato consoni con il periodo.

Perturbazione investirà l’Italia nei prossimi giorni

La perturbazione più volte menzionata durante il presente editoriale finirà per investire direttamente la nostra Penisola nei prossimi giorni e più precisamente a partire dalla giornata di domani giovedì 21 aprile, quando gli effetti inizieranno a divenire decisamente più evidenti. Il maltempo infatti, che si manifesterà attraverso il ritorno anche di possibili temporali, tornerà a colpire in maniera più o meno diffusa la stragrande maggioranza d’Italia con poche eccezioni (scopri quali). E nel weekend?

CONTINUA A LEGGERE.