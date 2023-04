Meteo – Attacco di maltempo verso l’Italia nel Weekend, tornano piogge e temporali? La tendenza

Residua instabilità per oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano la formazione di un fronte instabile in discesa dal Veneto che porta piogge e occasionali temporali localmente anche intensi e che investono soprattutto il medio-alto versante adriatico, con un parziale interessamento anche di altre aree del Paese (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni rilevanti rispetto a quanto registrato nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni con super Anticiclone africano

La nuova spinta dell’Anticiclone africano nei prossimi giorni allontanerà le correnti perturbate e tornerà ad abbracciare il Mediterraneo centro-occidentale, radicandosi soprattutto sulla Penisola iberica e in particolare sulla Spagna, dove si apprezzerà un vero e proprio assaggio di estate. In Italia la struttura anticiclonica varrà a riportare condizioni meteo generalmente stabili e asciutte e con temperature che andranno lentamente, ma costantemente aumentando.

Attacco di maltempo nel Weekend

Condizioni meteo di generale stabilità che accompagneranno l’Italia fino al prossimo Weekend, quando già a partire dalla giornata di sabato 29 aprile si evidenzierà un primo peggioramento con l’ingresso di qualche possibile rovescio e nuvolosità in aumento su tutto lo stivale a causa di un cedimento dell’Anticiclone, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il suo momento di debolezza potrebbe poi venir sfruttato da un cavo perturbato per affondare sul Mediterraneo centrale e portare maltempo più diffuso per la giornata di domenica 30 aprile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e temporali al centro-nord?

Attualmente un piccolo cavo perturbato sembrerebbe affondare sul Mediterraneo centrale nella giornata di domenica 30 aprile, non a caso la più perturbata tra le due del Weekend. Piogge e temporali potranno pertanto nuovamente fare la loro comparsa sullo stivale e in particolare sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche in maniera intensa e con calo delle temperature associato. Tuttavia, la distanza temporale che ci separa dal target selezionato è tale da rendere questa nulla più che una tendenza e come tale ancora soggetta a variazioni importanti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.