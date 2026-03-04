Meteo – Il maltempo continua a insidiare l’Anticiclone nei prossimi giorni, con piogge e acquazzoni: i dettagli

Piovaschi in transito sui settori centrali del Paese

Nella giornata odierna assistiamo ancora al passaggio di qualche rovescio che, prevalentemente di debole intensità, transita sui settori centrali in forma isolata o a tratti sparsa. Queste precipitazioni sono innescate e favorite dall’infiltrazione di correnti più umide e instabili di matrice atlantica provenienti da una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo occidentale e che insidiano l’Anticiclone già da qualche giorno.

Parentesi di lieve maltempo dall’inizio di questa settimana

Una parentesi di lieve maltempo si è aperta sulla nostra Penisola dall’inizio della corrente settimana a causa dell’affondo della suddetta saccatura depressionaria sul Mediterraneo occidentale. L’Alta pressione resiste sull’Italia ed impedisce al maltempo di degenerare in un peggioramento più strutturato, tuttavia non riesce a blindare completamente il nostro Paese permettendo il transito di qualche passaggio perturbato perlopiù di debole o moderata intensità.

Isolati piovaschi in arrivo anche nelle prossime ore

Condizioni meteo di prevalente e relativa stabilità si confermeranno sull’Italia anche nel corso delle prossime ore quando, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, isolati piovaschi continueranno comunque ad azionarsi, centrandosi tuttavia maggiormente sulle regioni meridionali. Un relativo miglioramento è pertanto atteso sui settori centrali, dove comunque non è escluso il transito di qualche isolato, residuale e debole rovescio.

Prossimi giorni ancora con disturbi di maltempo insistenti in Italia

Nella giornata di domani giovedì 5 marzo le condizioni meteo si manterranno ancora instabili sulla nostra Penisola, con isolati piovaschi in transito in particolare sulla Sardegna e soprattutto a partire dal pomeriggio. Previsto un ulteriore peggioramento per venerdì 6, quando le precipitazioni intensificheranno e si estenderanno anche alla Sicilia, dove nevicate potranno coinvolgere l’Etna a partire dai 1.800/1.900 metri. Il tutto a causa dell’avvicinamento di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale, che costituirà una spina nel fianco dell’Alta pressione.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.