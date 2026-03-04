Meteo – Peggioramento in arrivo in Italia nel Weekend con piogge e possibili temporali: i dettagli

Quadro in prevalenza stabile sull’Italia, ma non mancano piovaschi
Il quadro meteorologico risulta in prevalenza stabile e asciutto sul nostro Paese, sebbene spesso nuvoloso, specie al centro-sud. Non manca tuttavia il transito di qualche isolato piovasco sui settori centrali, attivati dall’afflusso di correnti più umide e instabili di matrice atlantica provenienti dalle aree più occidentali del Mediterraneo. Le temperature, tuttavia, in questo contesto, si mantengono su valori già registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto relativamente miti.
Prossime ore con isolati piovaschi insistenti
Le prossime ore vedranno l’insistenza di piovaschi che, in verità, si sposteranno principalmente sulle regioni meridionali, in forma sempre isolata. Un relativo miglioramento è atteso pertanto sui settori centrali, anche se qualche debole, localizzato e residuale rovescio potrebbe ancora attivarsi soprattutto sul Lazio. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Prossimi giorni con graduale peggioramento in Italia
I prossimi giorni vedranno un graduale peggioramento sul nostro Paese, a causa di una circolazione depressionaria favorita, da una parte, dall’afflusso di correnti più umide e instabili di matrice atlantica provenienti da ovest e, dall’altra, dall’ingresso di correnti più fredde provenienti dal settore balcanico, che determineranno un primo calo delle temperature lungo il versante orientale entro la giornata di venerdì 6 marzo.
Weekend con ulteriore peggioramento in arrivo
Mentre nella giornata di sabato 7 marzo le condizioni meteo si manterranno instabili essenzialmente sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, con nevicate in arrivo sull’Etna a quote di alta montagna, per domenica 8 potrebbero tornare i classici temporali termoconvettivi nelle ore pomeridiane nelle zone interne del centro-sud a causa delle infiltrazioni di correnti più fresche a quote medio-alte provenienti da est. Le temperature subiranno pertanto una diminuzione sensibile soprattutto nelle zone coinvolte dall’instabilità, mentre il nord rimarrà maggiormente ai margini del maltempo, assistendo a condizioni di tempo migliori.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.