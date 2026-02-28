Meteo – Maltempo atlantico in arrivo in Italia per l’inizio della prossima settimana, con clima sempre mite: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia
Nella giornata di oggi le condizioni meteo hanno risentito ancora della presenza di un campo di Alta pressione di origine azzorriana, nonostante l’aumento della nuvolosità sui settori nordoccidentali dovuto all’ingresso di correnti più umide di stampo atlantico provenienti da una saccatura depressionaria in affondo sulla Penisola iberica. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori ancora piuttosto miti o comunque superiori alla media del periodo.
Prossime ore ancora caratterizzate da stabilità in Italia
Le prossime ore saranno ancora caratterizzate da condizioni meteo di generale stabilità in Italia, nonostante un ulteriore annuvolamento che riguarderà buona parte del nord e con qualche passaggio nuvoloso in transito anche sul medio Tirreno. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento al settentrione.
Maltempo in arrivo per domenica
L’ulteriore avvicinamento della saccatura depressionaria di cui sopra favorirà un ulteriore peggioramento per la giornata di domani domenica 1° marzo in Italia, con primi piovaschi in ingresso nella notte al nordovest, in intensificazione ed espansione a seguire su Piemonte e Lombardia principalmente. Altrove le condizioni meteo si manterranno ancora relativamente stabili e asciutte, malgrado l’aumento della nuvolosità.
Ulteriore peggioramento in arrivo per l’inizio della prossima settimana
L’inizio della prossima settimana vedrà l’intrusione sempre più consistente delle correnti più umide e instabili di matrice atlantica, con l’Alta pressione che cercherà di resistere continuando comunque ad assicurare stabilità prevalente. Tuttavia, maltempo potrà continuare a colpire il nord in maniera isolata o al più sparsa e anche il medio Tirreno per la giornata di lunedì 2 marzo. Maggiore stabilità per martedì 3, ma con qualche possibile isolato temporale sull’Appennino centrale nel pomeriggio e con un peggioramento che in serata potrà raggiungere la Sardegna meridionale.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.