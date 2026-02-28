Meteo – Lieve peggioramento per il prosieguo del Weekend, con piogge e rovesci in transito: ecco dove

Stabilità e bel tempo su gran parte del Paese

La maggior parte della nostra Penisola ha assistito anche oggi a condizioni meteo di stabilità accompagnate da bel tempo. Tuttavia, qualche nube ha iniziato a transitare sui settori nordoccidentali a causa dell’ingresso di correnti più umide di stampo atlantico sul Mediterraneo centrale, provenienti da una saccatura in affondo sulla Penisola iberica. L’Anticiclone tiene botta e lo farà anche nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo, con clima relativamente mite in tutto lo stivale.

Tempo ancora stabile nelle prossime ore, ma con nuvolosità in ulteriore aumento

Il lieve avvicinamento della suddetta saccatura permetterà l’ingresso ulteriore di correnti più umide, in grado di determinare un aumento della nuvolosità sui settori settentrionali. Tuttavia, le condizioni meteo rimarranno anche in serata generalmente stabili e asciutte, con effetti dell’Anticiclone predominanti. Possibile qualche disturbo nuvoloso in transito anche sul medio Tirreno, con temperature che si manterranno generalmente superiori alla media di riferimento.

Lieve peggioramento in arrivo per il prosieguo del Weekend

Tuttavia, quanto avverrà in serata sarà il preludio di un ulteriore peggioramento che riguarderà alcune aree del nostro Paese già dalle prime ore di domani domenica 1° marzo. L’ulteriore avvicinamento della suddetta saccatura potrebbe innescare qualche piovasco già dalla prossima notte al nordovest, che potrebbe intensificarsi ed estendersi spazialmente durante la giornata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e rovesci attesi su Piemonte e Lombardia

Piogge e rovesci riguarderanno soprattutto il Piemonte, ma anche la Lombardia, con la neve che sulle Alpi si attesterà a quote piuttosto alte e mai inferiori ai 1.400/1.700 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Questo a testimoniare come l’Anticiclone sia duro a morire e, difatti, assicurerà ancora stabilità sul resto del Paese, nonostante l’aumento della nuvolosità, con temperature comunque generalmente superiori alla media del periodo.

