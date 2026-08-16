Meteo – Caldo smorzato ad inizio settimana con l’arrivo di temporali e possibili nubifragi e grandinate: i dettagli

Maltempo pomeridiano sull’Italia, ma più esteso

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente in peggioramento rispetto alle giornate precedenti, con piogge e temporali in estensione, oltre che sul settore alpino e sulle zone interne della Sardegna, anche sull’alto versante tirrenico e sull’Appennino, con fenomeni localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, rimangono su valori comunque mediamente elevati e ovunque superiori alla media di riferimento, per quanto in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo miglioramento in arrivo nelle prossime ore

Tuttavia, in linea con quanto spesso accaduto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, le condizioni meteo tenderanno a migliorare in serata, con piogge e temporali in esaurimento praticamente ovunque, salvo qualche isolata e residuale eccezione sulle Alpi nordorientali tra il Trentino Alto Adige e il Veneto. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo comunque tendenzialmente elevate.

Inizio di settimana con maltempo in arrivo

L’inizio della settimana subentrante vedrà un lieve cavo perturbato lambire il nostro Paese e affondare sul settore balcanico. Tale dinamica determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Italia per domani lunedì 17 agosto, con piogge, temporali e possibili nubifragi e grandinate che investiranno soprattutto le regioni centro-settentrionali. Martedì 18, invece, il maltempo resterà relegato principalmente ai settori interni del sud, con fenomeni comunque localmente intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ulteriore calo termico in vista

Il peggioramento nella giornata di martedì 18 agosto si sposterà verso meridione, coinvolgendo principalmente i settori interni con fenomeni localmente anche intensi e a possibile carattere grandinigeno. L’intrusione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica, oltre che a determinare maltempo, causeranno anche un lieve e ulteriore calo delle temperature che, a quel punto, torneranno ad avvicinarsi di molto alla media di riferimento, con caldo in attenuazione.

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