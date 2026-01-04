Meteo – Neve in arrivo a bassissima quota con fiocchi localmente sino in pianura, ecco le regioni coinvolte

Italia in balia del maltempo

Una vasta saccatura è distesa dalla Scandinavia alla Penisola Iberica con masse d’aria fredde che abbracciano il centro-nord Europa sino a lambire il nord Italia, mentre umide correnti occidentali pilotano impulsi perturbati verso il centro-sud Italia. Attese nuove fasi di maltempo con fenomeni anche intensi specie al centro e parte del sud, più asciutto, ma freddo il tempo al nord.

Lunedì di maltempo su parte del centro-sud con quota neve in graduale calo

Situazione meteorologica che si manterrà instabile anche ad avvio settimana su parte del centro-sud. Fenomeni attesi in particolare su Lazio, Campania, Salento ed occasionalmente su Umbria, Sardegna ed Abruzzo. Ancora asciutto al nord fatta eccezione per la Romagna e l’Emilia orientale. Quota neve in calo sin dalla prossima notte con neve che raggiungerà i 300-500 metri sui settori settentrionali di Marche, Toscana ed Umbria con fiocchi sino ai 100-300 metri sui settori pedemontani della Romagna. Nevicate a quote più elevate scendendo verso l’Appennino centrale sino ai 1700-1900 metri di Lazio ed Abruzzo

Epifania neve a bassissima quota su parte del Centro ed Emilia-Romagna

Ultime emissioni modellistiche mostrano un passaggio più basso del centro di bassa pressione, ridimensionando il peggioramento sul nord Italia. Giornata dell’Epifania che si aprirà con maltempo al centro, Emilia-Romagna e Campania con nevicate a quote basso collinari tra Toscana nord-orientale, nord dell’Umbria ed Emilia-Romagna con fiocchi possibili sin verso i settori di pianura tra la notte ed il mattino. Quota neve in progressivo calo dal pomeriggio anche sul resto del centro con nevicate sull’Umbria e Marche sino a 200-300 metri ed a quote collinari sull’Abruzzo.

Mercoledì 7 gennaio nevicate a bassissima quota anche al centro

Nel corso della notte è atteso un’ulteriore calo termico con l’aria fredda che riuscirà a scivolare anche verso le regioni meridionali. Nevicate sull’Appennino centrale, Molise e Campania sino a quote collinari ed entro la fine del giorno anche sul resto delle regioni meridionali al di sotto dei 1000 metri. Data l’evoluzione ancora incerta, complice possibili variazioni del minimo di pressione e di conseguenza dell’ingresso del freddo e dei fenomeni, vi consigliamo di rimanere aggiornati!

