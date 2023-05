Meteo domani 1 giugno: estate meteorologica al via con ancora temporali pomeridiani in Italia, ecco dove

Situazione sinottica europea

Robusto campo di alta pressione centrato sull’Atlantico con massimi al suolo tra Islanda e Isole Britanniche fino a 1030 hPa. Sul Mediterraneo permane invece un corridoio instabile con aria più fresca in quota che mantiene attive condizioni di spiccata instabilità anche sull’Italia. Flusso perturbato che scorre invece alle latitudini più settentrionali con una serie di minimi al suolo profondi fino a 1000 hPa a nord-est della Scandinavia.

Al Nord: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull’arco Alpino, sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti assenti o deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento fin sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

