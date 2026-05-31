Meteo domani 1 giugno: tempo in prevalenza stabile salvo rovesci pomeridiani

Situazione sinottica europea Vasto campo di alta pressione che si trova disteso dal basso Atlantico su Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, ma in cedimento sulla sua parte orientale, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul basso Atlantico. Appena più a nord scorre il flusso perturbato con diversi minimi al suolo di circa 1000 hPa, con un piccolo cavetto d’onda in movimento sull’Europa centro-occidentale. Circolazione depressionaria anche tra Russia ed Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 1 giugno

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti sulle aree alpine. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi, Prealpi e localmente sulle alte pianure del Nord-Ovest e del Triveneto. In serata e nella notte fenomeni in graduale attenuazione sui rilievi, stabile altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 giugno

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo la dorsale appenninica con acquazzoni e temporali sparsi, stabilità prevalente sulle coste. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite e ritorno di condizioni più stabili.Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili acquazzoni e temporali nelle aree interne di Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre altrove prevarrà il bel tempo. In serata e nella notte fenomeni in rapido esaurimento con cieli poco nuvolosi o sereni su tutti i settori. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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