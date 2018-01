Meteo domani 18 Gennaio 2018: tempo più stabile sull’ Italia con ampie schiarite eccetto deboli piogge al pomeriggio sui settori tirrenici

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti sparsi alternati ad ampie schiarite, locali nevicate sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto qualche fiocco di neve sull’arco alpino. In serata ancora tempo asciutto su tutte le regioni con ampi spazi di sereno salvo qualche isolata nevicata sempre sulle Alpi. Neve a quote medio alte sui settori di confine. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti Sud Occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.