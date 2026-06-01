Meteo domani 2 giugno: passaggio instabile con piogge e temporali sulla Festa della Repubblica, ecco dove

Situazione sinottica europea Una saccatura depressionaria si muove sull’Europa centro-occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sulle Isole Britanniche. Questa raggiunge anche l’Italia portando un peggioramento soprattutto al Nord. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale, con massimi fino a 1030 hPa sulle omonime Isole, ed in parziale estensione verso la Penisola Iberica.

Previsioni meteo per domani, 2 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su Lombardia e settori alpini, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi da ovest verso est, localmente anche intensi. In serata e in nottata ancora precipitazioni sulle regioni di Nord-Est in graduale esaurimento. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 giugno

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito e schiarite. Al pomeriggio temporali in sviluppo sui settori interni ed in movimento poi verso le coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata e nella notte tempo instabile con piogge e temporali su Toscana, Umbria e Marche. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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