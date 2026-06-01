Meteo Roma: inizio giugno tra sole e qualche temporale, peggioramento atteso a metà settimana

Situazione meteo a scala nazionale

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da un campo di alta pressione ancora presente, ma in graduale indebolimento per l’avvicinamento di correnti più fresche e instabili in quota. L’avvio di giugno sarà dunque ancora in gran parte stabile sull’Italia, ma con un aumento della nuvolosità e dell’instabilità pomeridiana, specie lungo i rilievi e sulle zone interne. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di lunedì 1 giugno caratterizzata da condizioni meteo nel complesso stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con clima già mite. Nel corso del pomeriggio atteso un graduale aumento della nuvolosità, con addensamenti più consistenti soprattutto sui settori interni e appenninici, ma con basso rischio di fenomeni sulla Capitale. Tra la serata e la notte si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, seppur con nubi sparse in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature su Roma comprese tra i +17/+19°C di minima ed i +28/+29°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani martedì 2 giugno vedrà condizioni meteo ancora variabili sul Lazio. Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito, ma con tempo in prevalenza asciutto sulla città di Roma. Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di acquazzoni o brevi temporali soprattutto nelle zone interne e appenniniche, con locali sconfinamenti non esclusi verso le aree limitrofe alla Capitale. In serata fenomeni in esaurimento e tempo nuovamente più asciutto. Temperature su Roma comprese tra i +18/+20°C della notte ed i +27/+28°C del primo pomeriggio.

Settimana al via variabile, peggiora mercoledì

Nel corso della settimana il campo di alta pressione tenderà temporaneamente a indebolirsi, lasciando spazio a infiltrazioni più fresche e instabili in quota. La giornata più instabile dovrebbe essere quella di mercoledì 3 giugno, quando sul Lazio sono attesi acquazzoni e temporali sparsi, più probabili nelle aree interne e appenniniche ma possibili localmente anche sulla Capitale. Le temperature subiranno un calo, con massime su Roma intorno ai +26/+27°C. Da giovedì è atteso un nuovo miglioramento, con schiarite più ampie e temperature in graduale ripresa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma ancora piuttosto stabile in avvio di settimana, ma con nubi in aumento e possibili acquazzoni tra martedì e mercoledì. A seguire atteso un nuovo miglioramento con temperature in ripresa. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!