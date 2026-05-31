Meteo – Nuova settimana ai nastri di partenza con instabilità crescente e possibilità di nubifragi: i dettagli

Tempo perlopiù stabile e asciutto in Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata in larga parte ancora da un dominante Anticiclone di stampo azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte e accompagnate da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specialmente, ma non solo, sulle aree costiere. Qualche temporale si è tuttavia azionato sulle zone interne della Sardegna, sull’Appennino Lazio-Abruzzese e, soprattutto, sull’arco alpino, per alcuni settori del quale la Protezione Civile aveva già ieri diffuso un’allerta.

Prossime ore con relativo miglioramento in vista

Le prossime ore vedranno un relativo miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, a causa di un lieve e ulteriore aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. La stabilità tornerà a farla da padrone in tutto il centro-sud, mentre rovesci, temporali e possibili grandinate e nubifragi potranno ancora attivarsi sulle pianure più nordorientali dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Estate meteorologica alle porte

La giornata di domani lunedì 1° giugno coincide allo stesso tempo non solo con l’inizio della nuova settimana, ma anche del nuovo mese e della nuova stagione: l’inizio dell’estate meteorologica è infatti convenzionalmente fissato per il primo di ogni mese di giugno, a differenza dell’estate astronomica, il cui solstizio varia dipendentemente da alcuni fattori. Insomma, l’estate meteorologica potrebbe cominciare con un inciampo dovuto all’aumento dell’instabilità, in particolare sulle regioni settentrionali, ma con parziale coinvolgimento anche dei settori centrali.

Possibili nubifragi e grandinate

La giornata più instabile tra le prossime due sarà quella di martedì 2 giugno, quando il maltempo colpirà tuttavia soprattutto il nord, con piogge, temporali e possibili occasionali nubifragi e grandinate a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche provenienti da latitudini più settentrionali. Non è comunque escluso un parziale coinvolgimento del centro, specie dei suoi settori più interni. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione rispetto ai valori registrati in questi giorni, più sensibile sulle aree contrassegnate dal forte maltempo.

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