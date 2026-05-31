Meteo Napoli – Giugno esordisce con stabilità e relativo bel tempo, con qualche nube in transito: le previsioni

Stabilità e bel tempo in tutto il centro-sud, con qualche temporale al nordest

Dopo un pomeriggio caratterizzato dal maltempo sulle zone interne della Sardegna e sull’Appennino Lazio-Abruzzese, le condizioni meteo su queste aree del Paese sono evolute verso un evidente miglioramento, con il ritorno della generale stabilità e anche del bel tempo che, pertanto, abbracciano anche Napoli, come vedremo. Ma il maltempo, nel pomeriggio, si è attivato anche sul settore alpino e, questa sera, sta interessando le pianure più nordorientali con temporali e occasionali grandinate.

Previsioni meteo Napoli oggi

Una certa variabilità ha caratterizzato la giornata odierna di Napoli, con cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, che hanno lasciato spazio nel pomeriggio ad ampie schiarite che, a loro volta, sono state seguite questa sera da un nuovo annuvolamento, a tratti anche consistente. Le condizioni meteo, tuttavia, rimangono e rimarranno stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del Paese, con temperature che, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +21°C di minima e i +27°C di massima circa.

Cieli ancora variabili per domani

La giornata di domani lunedì 1° giugno sarà contrassegnata a Napoli ancora da una certa variabilità, ma con condizioni meteo che risentiranno ancora di un campo di Alta pressione dominante sul Mediterraneo centro-occidentale, nonostante l’instabilità si prevista aumentare su alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

2 Giugno di bel tempo nella prima parte, poi nuvoloso

La giornata di martedì 2 giugno, nonché Festa della Repubblica, invece, esordirà a Napoli con cieli sostanzialmente sereni fin dalle prime ore della notte, ma con nuvolosità in avanzamento a partire dal pomeriggio, anche consistente. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno anche in questo caso stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori attesi per le precedenti 24 ore.

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