Meteo – Intenso peggioramento in arrivo in Italia, l’Estate inciampa con possibili nubifragi e grandinate: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Un peggioramento delle condizioni meteo ha coinvolto nuovamente alcune zone della nostra Penisola nel corso del pomeriggio odierno, con piogge, temporali e occasionali grandinate che hanno sferzato soprattutto il settore alpino, coinvolgendo parzialmente anche i settori interni della Sardegna e quelli relativi all’Appennino Lazio-Abruzzese. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con maggiore stabilità, ma occhio al maltempo con possibili nubifragi e grandinate

Un relativo miglioramento coinvolgerà l’intero centro-sud nelle prossime ore, con condizioni meteo che risulteranno generalmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tuttavia, qualche nucleo temporalesco insisterà sulle pianure più nordorientali dello stivale, con possibili ancora grandinate e persino nubifragi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, ad eccezione delle aree coinvolte dall’instabilità che potranno assistere ad una diminuzione.

Crescenti disturbi di maltempo per l’inizio della settimana subentrante

L’inizio della settimana subentrante vedrà l’afflusso di correnti via via più instabili e fresche di origine atlantica pilotate da una saccatura depressionaria in affondo e che investirà direttamente il nostro Paese entro metà settimana. Tuttavia, i primi effetti si evidenzieranno proprio a partire dalla giornata di domani lunedì 1° giugno, con piogge, temporali e possibili grandinate soprattutto al nord e parte del centro (specie settori interni), con estensione del maltempo al settentrione per martedì 2, quando saranno possibili persino nubifragi.

Maltempo in arrivo anche al centro-sud entro giovedì

Il fronte di maltempo comunque investirà tutta la nostra Penisola o quasi, coinvolgendo anche le regioni centro-meridionali entro la giornata di giovedì 4 giugno. Piogge, temporali e possibili grandinate e nubifragi si azioneranno pertanto su gran parte del Paese, alimentati dalla predetta saccatura depressionaria di origine atlantica in discesa sul Mediterraneo centrale e con temperature che, in questo contesto, subiranno una generale diminuzione, tornando su valori più in linea con la media di riferimento.

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