Meteo – Crescenti disturbi di maltempo con temporali e possibili grandinate: ecco l’allerta della Protezione Civile

Serata di maltempo sulle pianure più nordorientali, meglio altrove

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano un miglioramento delle condizioni meteo evidente sull’Appennino Lazio-Abruzzese e sulle zone più interne della Sardegna, alle prese questo pomeriggio con piogge, temporali e occasionali grandinate, come il settore alpino. Tuttavia, qualche nucleo temporalesco persisterà in serata sulle pianure più nordorientali dello stivale, con possibili grandinate e, persino, nubifragi. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore nel Paese.

Maltempo in arrivo per domani, con possibili grandinate

Piogge, temporali e possibili grandinate continueranno ad interessare il nordest anche nella notte e nel mattino di domani lunedì 1° giugno, a seguito del quale le condizioni meteo torneranno a peggiorare anche sul settore alpino e sull’Appennino Tosco-Emiliano. Qualche nucleo temporalesco isolato potrà azionarsi anche sul resto delle pianure del nord, specie dell’Emilia Romagna. Temporali potranno raggiungere entro la prima parte di serata anche l’Umbria e le zone interne di Toscana e Marche a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche di stampo atlantico ad alta quota. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una prima diminuzione sul nostro Paese, specie al centro-nord.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia meridionale, settori orientali di Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, Umbria nord-orientale e Marche centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali di Lombardia e Lazio, Liguria e resto di Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, con valori localmente elevati sulla Puglia settentrionale. Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale. Mari: localmente molto mossi i bacini prospicienti la Sardegna settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 1 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-4, Marc-6, Marc-3, Marc-2

Umbria: Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Piave pedemontano.

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