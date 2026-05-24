Meteo domani 25 maggio: tempo stabile e soleggiato in Italia salvo qualche temporale pomeridiano

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.