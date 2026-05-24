Meteo domani 25 maggio: tempo stabile e soleggiato in Italia salvo qualche temporale pomeridiano

Situazione sinottica europea
Europa centro-occidentale sotto un vasto e robusto campo di alta pressione con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Francia, Paesi Bassi e Germania. Questo si estende anche sul Mediterraneo centrale dove porta tempo asciutto salvo qualche fenomeno pomeridiano. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più settentrionali con diversi minimi al suolo fino a 1000 hPa tra Islanda e Scandinavia.
Previsioni meteo per domani, 25 maggio
Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con possibilità di isolati fenomeni su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale, più asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 25 maggio
Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche addensamento in sviluppo sui rilievi ma senza fenomeni. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 25 maggio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.