Meteo Torino – Alta pressione, ma con infiltrazioni umide e rischio di qualche disturbo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori barici sino a 1015 hPa. Atteso tempo estivo sino ad inizio settimana, ma con occasionali disturbi, poi possibile deciso peggioramento per la Festa della Repubblica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica 31 maggio caratterizzata da una mattinata stabile su tutto il Piemonte con ampie schiarite sulla città di Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio con tempo stabile su Torino, mentre in serata non è escluso lo sconfinamento di qualche acquazzone o temporale dai settori alpini. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Meteo Torino domani

Giornata di lunedì al via con cieli sereni o poco nuvolosi sul Piemonte e sulla città di Torino. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con bel tempo prevalente su Torino. Qualche disturbo potrà interessare i settori alpini, poi atteso un peggioramento notturno sull’alto Piemonte. Temperature in aumento e comprese tra +19/+20°C di minima ed i +31/+32°C di massima.

Prossima settimana attesi passaggi instabili

Ansa depressionaria che tenderà a raggiungere il nord Italia. Maltempo atteso per la festività del 2 giugno per il passaggio di un impulso instabile con rischio nubifragi sul Piemonte e deciso calo termico. Possibile miglioramento tra mercoledì e giovedì, ma con nubi di passaggio, poi non è escluso un nuovo impulso instabile.

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