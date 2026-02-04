Meteo – Relativo e temporaneo miglioramento in arrivo in Italia, con nuovo forte peggioramento alle porte

Piogge e occasionali temporali da nord a sud in Italia

La giornata odierna sta trascorrendo in compagnia del maltempo, con piogge e occasionali temporali che si estendono da nord a sud in maniera sparsa se non, a tratti, diffusa, con fenomeni localmente anche intensi. La neve, peraltro, si è attestata quest’oggi a quote anche intorno ai 200/400 metri nelle aree che insistono al confine tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Le temperature, nel complesso, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ancora maltempo nelle prossime ore, con primo miglioramento al nordovest

Le prossime ore vedranno un primo miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordoccidentali, con piovaschi residuali in Emilia Romagna e Lombardia e con il maltempo che andrà centrandosi principalmente sul nordest e medio-basso versante tirrenico. Nel primo caso, la neve potrà scendere a quote medie sul settore alpino e subalpino. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un primo lieve abbassamento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Relativo e temporaneo miglioramento per domani, con residui rovesci

Nella giornata di domani giovedì 5 febbraio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno un relativo miglioramento, con fenomeni in esaurimento sostanzialmente quasi ovunque ad eccezione di qualche residuale rovescio che potrebbe coinvolgere in particolare il basso versante tirrenico e la Puglia meridionale. Possibili ancora rovesci al nordest fino al mattino, con neve finanche quote medie su Alpi e Prealpi. In serata qualche rovescio potrebbe tornare a fare ingresso al nordovest, sintomo di un nuovo peggioramento in arrivo.

Nuovo forte peggioramento in vista per venerdì

Nonostante quanto detto nel precedente paragrafo, un nuovo impulso di maltempo di stampo polare marittimo interesserà il Mediterraneo nella giornata di venerdì 6 febbraio. Piogge e possibili temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio faranno il loro transito concentrandosi principalmente lungo il versante tirrenico e sulla Sardegna, con occasionali sconfinamenti sul settore adriatico e con neve mai più in basso della montagna. Ai margini del maltempo il nord, comunque parzialmente coinvolto e in particolare il nordovest ed Emilia Romagna, specie nella prima parte di giornata.

