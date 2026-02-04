Meteo – Ennesimo passaggio di maltempo nel Weekend, con nevicate in arrivo in montagna: i dettagli

Quadro perturbato in Italia

Il quadro meteorologico del nostro Paese appare perturbato, con piogge e occasionali temporali distribuiti in maniera sparsa o a tratti persino diffusa da nord a sud. I fenomeni localmente appaiono anche intensi e, nelle aree al confine tra Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna anche nevosi a quote relativamente basse e fin sui 200/400 metri questo pomeriggio. Le temperature non hanno comunque subito mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora di maltempo

La perturbazione di origine polare marittima responsabile del maltempo odierno continuerà ad alimentare piogge e possibili temporali anche in serata in particolare sulle regioni nordorientali (dove la neve cadrà fino a quote medie in particolare su Alpi e Prealpi) e lungo il medio-basso versante tirrenico. Un primo miglioramento relativo delle condizioni meteo è atteso al nordovest, con residui piovaschi su Lombardia ed Emilia Romagna.

Relativo e momentaneo miglioramento per domani

Nella giornata di domani giovedì 5 febbraio si assisterà ad un relativo miglioramento delle condizioni meteo sullo stivale, con piogge ancora in azione fino al mattino al nordest, con neve a quote medie, e sul basso versante tirrenico e Puglia meridionale. Su tutto il resto del Paese si assisterà a maggiore stabilità e relativo bel tempo condito anche da qualche schiarita quantomeno parziale. Tuttavia, un peggioramento attende il nordovest già dalla seconda parte della serata, preludio di una nuova ondata di maltempo in arrivo per venerdì 6, che coinvolgerà principalmente il versante tirrenico e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi.

Nuovo vortice depressionario in transito per il Weekend

Un nuovo vortice depressionario, anche questo di origine polare marittima, attraverserà il bacino del Mediterraneo nel Weekend e in particolare nella giornata di sabato 7 febbraio, con piogge e possibili temporali concentrati principalmente sulle regioni centro-meridionali, dove i fenomeni localmente potranno rivelarsi anche intensi e con neve sull’Appennino a quote di montagna. Più ai margini del maltempo il nord, che non sarà del tutto escluso con qualche rovescio plausibile al nordovest ed Emilia Romagna. Il tempo tenderà ad un temporaneo miglioramento nella prima parte di domenica 8, prima che nuove piogge si direzionino sulla Sardegna e alto versante tirrenico entro la tarda serata.

