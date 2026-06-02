Meteo domani 3 giugno: fronte instabile che si muove sulla Penisola portando ancora piogge e temporali sparsi

Situazione sinottica europea
Una saccatura depressionaria si muove sull’Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo centrale e portando instabilità sparsa sull’Italia. Circolazione depressionaria che si muove sull’Atlantico con minimo al suolo intorno a 990 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole.
Previsioni meteo per domani, 3 giugno
Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sul Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di Nord-Est con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 giugno
Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su zone interne e coste adriatiche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono sugli stessi settori, localmente anche intensi e a carattere di temporale. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 3 giugno
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali su Molise, Campania, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.