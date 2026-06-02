Meteo domani 3 giugno: fronte instabile che si muove sulla Penisola portando ancora piogge e temporali sparsi

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse sul Triveneto, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di Nord-Est con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su zone interne e coste adriatiche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio fenomeni che insistono sugli stessi settori, localmente anche intensi e a carattere di temporale. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.