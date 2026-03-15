Meteo – Primavera tra alta pressione e nuovi passaggi instabili, gli ultimi aggiornamenti

Maltempo su parte d’Italia
Ciclogenesi pari a 994 hPa, collegata ad una vasta saccatura nord atlantica, è in azione sul Mar di Corsica e tenderà nelle prossime ore a scivolare gradualmente verso il Mar di Sardegna ed a inizio settimana sullo Ionio meridionale. Maltempo che interesserà in particolare il Nordovest, Sardegna ed a seguire i settori ionici con rischio nubifragi ( consulta l’allerta meteo).
Prossima settimana maltempo specie al sud e parte del centro
Centro di calcolo probabilistico europeo mostra una prossima settimana caratterizzata da anomalie di pressione positive sul centro-nord europa, mentre inferiori sul vicino Atlantico e bacino del Mediterraneo. Possibili nuovi impulsi perturbati, specie al centro-sud Italia dove è atteso il passaggio di una goccia fredda, mentre il nord rimarrà più protetto dall’alta pressione in rinforzo sul centro Europa. Precipitazioni abbondanti al sud, più asciutto al nord. Temperature in flessione, ma nel complesso miti per il periodo con anomalie positive fino a 1-3°C.
Primavera verso il maltempo con calo termico per la fine di marzo?
Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie negative di pressione sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo, positive sul nord Atlantico e Regno Unito. Possibile l’ingresso di frequenti impulsi perturbati, seguiti anche da masse d’aria più fredde in discesa sul centro-est Europa. Temperature in calo sino a portarsi di poco sotto le medie del periodo, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.