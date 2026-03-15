Meteo – Goccia fredda in arrivo la prossima settimana con temperature e quota neve in calo, ecco dove

Ciclogenesi verso il sud Italia

Ciclogenesi pari a 994 hPa, collegata ad una vasta saccatura nord atlantica, è in azione sul Mar di Corsica e tenderà nelle prossime ore a scivolare gradualmente verso il Mar di Sardegna ed a inizio settimana sullo Ionio meridionale. Maltempo che interesserà in particolare il Nordovest, Sardegna ed a seguire i settori ionici con rischio nubifragi ( consulta l’allerta meteo).

Avvio di settimana con residuo maltempo al sud e Nordest

Avvio della prossima settimana con ciclogenesi in azione sullo Ionio meridionale, causando condizioni di maltempo su Sicilia e settori ionici dove sono attese precipitazioni, localmente anche di forte intensità dalla seconda parte di giornata. Qualche debole fenomeno risalirà anche sul resto del sud e basso Lazio. Impulso freddo che lambirà l’estremo nordest determinerà un peggioramento sul Triveneto e medio Adriatico, asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.

A metà settimana arriva una goccia fredda dai Balcani

Prima parte della prossima settimana che vedrà un campo altopressorio estendersi dalla Penisola Iberica sin verso il Mar del Nord. In questo contesto una piccola goccia fredda è attesa scendere di latitudine, raggiungendo a metà settimana l’Italia. Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano il passaggio sulle regioni centro-meridionali con peggioramento del tempo nella giornata di mercoledì ed un rapido calo termico con valori anche 5-6 gradi sotto media; possibilità di neve a bassa quota per il periodo, tra mercoledì e giovedì.

Maltempo e calo termico nell’ultima parte di marzo?

Ultimi aggiornamenti modellistici mostrano anomalie negative di pressione sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo, positive sul nord Atlantico e Regno Unito. Possibile l’ingresso di frequenti impulsi perturbati, seguiti anche da masse d’aria più fredde in discesa sul centro-est Europa. Temperature in calo sino a portarsi di poco sotto le medie del periodo, precipitazioni abbondanti specie al centro-sud.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.