Meteo Europa – Temperature gelide, neve a bassa quota. E’ allerta gelo su molte località del continente

Situazione meteo e sinottica in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Mentre parte dell’Europa è interessata da una fase fredda e nevosa, l’italia è contesa tra correnti umide e miti. Nelle prossime ore non mancherà qualche pioggia sui versanti Tirrenici, ma anche neve sull’arco Alpino. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con precipitazioni su Liguria e Alpi centro-occidentali e neve fino a quote medie. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora piogge tra Liguria e Alpi occidentali, con neve oltre i 1500-2000 metri, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con piogge soprattutto tra Toscana e Lazio e neve in Appennino fino a quote medie. Al pomeriggio locali fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata ancora molta nuvolosità in transito, specie sul versante tirrenico, ma con tempo per lo più asciutto. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito con piogge tra Campania e Calabria, asciutto altrove con maggiori aperture su Sardegna e settori adriatici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni ma ancora con molta nuvolosità, poco nuvoloso sui settori adriatici.

Neve in Europa, ecco le zone interessate

Meteo Europa – Una possente irruzione d’aria fredda di matrice continentale sta interessanto i settori nord-orientali del continente europeo: vengono segnalati forti venti sulle località a ridosso del mare del nord, con raffiche oltre i 100 km/h tra Danimarca, Svezia e Norvegia. Neve in Gran Bretagna, che stamattina ha imbiancato Londra e le zone di pianura del Galles. Tanta neve anche in Germania, Bielorussia, Ucraina, Polonia e paesi Baltici. Sulla Francia si evidenziano nevicate fino a quote collinari. Questa situazione dovrebbe permanere sulla Scandinavia, mentre sull’Europa centrale avremo un aumento delle temperature e maggiore mitezza. Vediamo l’andamento termico in questa fase.

