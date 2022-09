METEO – Forti TEMPORALI causano esondazioni e crolli: situazione critica in Campania. Abitazioni invase da acqua e fango, Vigili del Fuoco a lavoro

Piogge, temporali e forti venti in Italia

Anche la giornata di oggi sarà di allerta in moltissime regioni italiane, anche di colore arancione. Forte maltempo in questi giorni in parte d’Italia, segnatamente nel settore tirrenico come nel Lazio, nel settore nord-occidentale della Campania e in Sicilia ma anche in Calabria, Basilicata e Puglia. Fortissimi temporali in queste ore stanno interessando ancora una volta il settore compreso tra basso Lazio e Campania. Vengono registrate delle situazioni di criticità in particolare nel Lazio dove si è verificato anche un tornado nella provincia di Latina nella giornata di ieri. Leggi anche: Ottobrata in arrivo con tanto sole e temperature miti, ecco cosa attendersi

Solofrana esonda, fango e detriti invadono tutto

Il maltempo ha colpito ancora una volta il settore del medio-basso Tirreno nel corso delle ultime ore e non sono mancati danni e disagi soprattutto nel Lazio e in Campania. Particolarmente colpita ieri la zona di Formia dove un nubifragio lampo ha scaricato al suolo quantitativi di pioggia impressionanti e fatto esondare alcuni torrenti. Nelle ultime ore, invece, un fortissimo temporale ha colpito anche la Campania: il Solofrana è esondato nella notte con fango e acqua che hanno invaso almeno 6 abitazioni a Mercato San Severino stando a quanto riportato da salerno.occhionotizie.it. Allerta arancione valida dalla serata di ieri alla serata di oggi, possibili altri forti temporali nel corso delle prossime ore. Leggi anche: Tromba d’aria al centro Italia, ecco dove, i dettagli

Strade trasformate in fiumi in piena

Moltissimi gli automobilisti in difficoltà e i disagi. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per aspirare l’acqua da scantinati e anche dai primi piani. Ancora al lavoro anche questa mattina con la situazione che resta critica in molte zone in provincia di Napoli, Caserta e Salerno. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

CONTINUA A LEGGERE…

Migliora da domenica

Situazione molto instabile fino alla giornata di domani quando ci sarà ancora rischio per temporali specie sul lato tirrenico. Saranno da mettere in conto altri forti temporali nelle prossime ore soprattutto sulle regioni tirreniche unitamente al rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Situazione in miglioramento nel corso di domenica sulla penisola.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sempre sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e soprattutto meteo in tempo reale e seguire le nostre previsioni sempre aggiornate. Vi ricordiamo, inoltre, di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.