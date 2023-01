Meteo – Residua instabilità ancora in Italia con neve in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in esaurimento sullo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno incorrendo in queste ore in un miglioramento, con i fenomeni che andranno gradualmente esaurendosi dopo qualche nota insistente di isolato maltempo in Sicilia. Questo grazie ad un aumento di pressione che riguarda il Mediterraneo centrale, che rimane però esposto alle più fredde correnti orientali, con le temperature che quindi si mantengono allineate alla media del periodo.

Residua instabilità per domani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nella giornata di domani domenica 29 gennaio risulteranno in prevalenza stabili e asciutte grazie ad un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, con l’avanzamento persino di alcune schiarita. Tuttavia, residua instabilità potrebbe interessare ancora la Sicilia, con neve in arrivo sui Nebrodi a partire dai 1.200/1.300 metri. Le temperature appariranno in ogni caso invernali in tutto lo stivale che rimane esposto, ancora una volta, alle più fredde correnti provenienti dai quadranti orientali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria ionica e meridionale tirrenica, sulla Sicilia e sulla Sardegna settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia sud-orientale e Sardegna nord-orientale. Nevicate: al di sopra degli 800-1100 m sull’Appennino calabrese e sui rilievi di Sicilia e Sardegna, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Centro-Nord; minime basse sulla Pianura Padana e sulle aree interne e vallive del Centro peninsulare. Venti: localmente forti nord-orientali su Puglia centro-meridionale, coste campane, settori ionici di Basilicata e Calabria e, in attenuazione già dal mattino, su Liguria, Toscana, triestino e Alto Lazio. Mari: molto mossi lo Ionio e il Canale d’Otranto; inizialmente molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente, il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale e l’Alto Adriatico, con moto ondoso in attenuazione.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 29 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.