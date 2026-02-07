Meteo – Il maltempo bussa ancora alle porte dell’Italia per il prosieguo del Weekend, ecco i dettagli

Instabilità protagonista in Italia

Condizioni di maltempo avvolgono soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese nella giornata odierna, con piogge e occasionali temporali sparsi e che interessano in parte anche il nord, in particolare la Liguria. I fenomeni, localmente intensi, sono stati accompagnati occasionalmente da grandinate e graupel in pianura, mentre la neve non è scesa mai al di sotto della montagna sull’Appennino, dove localmente cade comunque copiosa.

Prossime ore con maltempo persistente

L’afflusso persistente di correnti più umide e instabili di matrice polare marittima alimenterà il maltempo sulla nostra Penisola nella serata odierna, con piogge e possibili temporali localmente intensi soprattutto sul basso versante tirrenico e in espansione, in maniera più blanda, sul resto del sud peninsulare. Piogge e rovesci residuali potranno inoltre attivarsi ancora sul medio Tirreno, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Prosieguo del Weekend con nuovo peggioramento

Un graduale miglioramento caratterizzerà la prima parte della giornata di domani domenica 8 febbraio, con fenomeni residuali in particolare sul basso versante tirrenico. Un nuovo peggioramento, tuttavia, avanzerà dai quadranti occidentali, investendo già dal mattino la Sardegna, con fenomeni in successiva espansione lungo tutto il versante tirrenico entro sera, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Possibili temporali con neve in montagna

Il maltempo sarà accompagnato da possibili locali temporali anche nella giornata di domani domenica 8 febbraio, con fenomeni localmente anche intensi. Più ai margini si pone, nuovamente, il nord, dove il tempo resterà relativamente più stabile e asciutto, ad eccezione della Liguria. Nevicate che scenderanno sull’Appennino a quote sempre mai più basse della montagna, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

