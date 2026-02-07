Meteo – Piogge e possibili temporali ancora in arrivo nelle prossime ore in Italia: ecco i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna un nuovo vortice depressionario si è avvicinato sull’Italia, attivando piogge e occasionali temporali sparsi soprattutto al centro-sud, ma con coinvolgimento parziale del nord, in particolare della Liguria. I fenomeni, localmente, sono apparsi anche intensi e a carattere di nubifragio, con qualche episodio di grandine. Le temperature, in questo contesto subiscono mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il maltempo continua ad essere protagonista sullo scenario meteorologico del Mediterraneo anche nella giornata odierna e non si era infatti fatta attendere già ieri un’allerta della Protezione Civile valida per alcuni settori per oggi. In pianura si sono registrati e si registreranno episodi locali di grandine e/o graupel, mentre la neve non scende al di sotto della montagna sull’Appennino.

Prossime ore con maltempo in arrivo

Le prossime ore vedranno la persistenza del maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali ancora insistenti in particolare sul basso versante tirrenico, dove i fenomeni risulteranno localmente intensi, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Anche in quel caso, non sono esclusi fenomeni grandinigeni e di graupel fino in pianura, con un clima che risulterà più tipicamente tardo-invernale.

Piogge e rovesci sul resto del sud e sul medio Tirreno

Nella serata odierna il quadro resterà comunque tendenzialmente perturbato sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci residuali che riguarderanno verosimilmente il medio Tirreno, in maniera isolata o al più sparsa e con fenomeni mediamente moderati. Piogge e rovesci potranno anche estendersi dal basso versante tirrenico su buona parte del sud peninsulare. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore in Italia, risultando al più in lieve diminuzione.

